Сбербанк опроверг сообщения о переводе дебетовых карт в овердрафтные

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Пресс-служба Сбербанка опровергла появившиеся в соцсетях сообщения об изменении условий обслуживания дебетовых карт без уведомления клиента.

"Мы получаем от вас много вопросов про то, что мы изменили условия обслуживания дебетовых карт и все карты стали овердрафтными. Это неправда — нельзя потратить по дебетовой карте больше денег, чем у вас есть", — говорится в сообщении пресс-службы.

В банке пояснили, что в мобильном приложении некоторые дебетовые карты всегда отображались как овердрафтные – это техническая необходимость для корректной работы с платежами и переводами. Вероятно, часть пользователей обратили на это внимание только сейчас, что и стало причиной паники.

В Сбербанке напомнили, что овердрафт по карте может разрешить только ее владелец. Исключение составляет техническая задолженность, по которой банк не начисляет проценты.

Овердрафт — это кредитование банком расчетного счета клиента при недостаточности или отсутствии на нем средств.

