Шведский министр по делам ЕС и торговли посетит Москву

СТОКГОЛЬМ, 11 сен — РИА Новости, Людмила Божко. Министр по делам ЕС и торговли Швеции Анн Линде посетит Москву 13 сентября для переговоров с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Швеции.

"Министр по делам ЕС и торговли Анн Линде посетит Москву 13 сентября для переговоров со своим российским коллегой министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым", — говорится в сообщении для прессы.

В программе визита не только переговоры, но и встречи с представителями шведских компаний, работающих на российском рынке.

"Экономические отношения и возможность для диалога и обмена являются важными для облегчения торговли и инвестиций", — сказала шведский министр накануне визита, ее слова цитируются в сообщении.

В правительстве Швеции в связи с визитом также отметили, что Россия является такой страной за пределами ЕС, где находится много шведских компаний – около 350, и что ЕС является крупнейшим торговым партнером России, несмотря на санкции с обеих сторон.