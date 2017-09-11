Сечин предсказал падение цен на нефть в 2018 году

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин предсказал падение нефтяных цен в 2018 году: по его мнению, средняя стоимость "черного золота" составит 40-43 доллара за баррель.

В качестве одного из факторов, который скажется на уровне цен, Сечин назвал роль финансовых инструментов в США.

"Девальвирование доллара сейчас составило порядка 20 процентов. Если вы приведете соответствующие коэффициенты, то увидите, что в США как раз истинная цена и есть порядка 40 долларов", — пояснил глава "Роснефти" в эфире телеканала "Россия 24".

На прошлой неделе глава Минэнерго Александ Новак заявил, что средняя цена на нефть марки Brent в 2018 году составит 45-55 долларов за баррель. При этом в МЭР ожидают, что к середине 2018 года нефтяные цены снизятся до 41-42 долларов.

Сейчас нефтяные цены колеблются в диапазоне 52-54 доллара за баррель.