Нефть дорожает на обсуждении продления договоренностей ОПЕК+

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Мировые цены на нефть поднимаются в понедельник утром, инвесторы отыгрывают заявления о возможном продлении соглашения ряда нефтедобывающих стран о сокращении добычи "черного золота", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.20 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,52%, до 54,06 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,86% — до 47,89 доллара за баррель.

Саудовская Аравия и Венесуэла согласны с возможностью продления мер ребалансировки нефтяного рынка после завершения первого квартала 2018 года при возникновении такой необходимости, приводит агентство Блумберг слова министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха и министра нефти Венесуэлы Эулохио Дель Пино.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

При этом инвесторы продолжают следить за ураганом "Ирма", который уже привел к нарушению электроснабжения во Флориде. По последним данным, более 3 миллионов жителей штата остались без электричества из-за урагана. Ранее ураган "Харви" уже оказал давление на нефтяной сектор США, приведя к остановке более четверти нефтеперерабатывающих мощностей в стране.