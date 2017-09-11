Сечин спрогнозировал цену на нефть в 2018 году

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Средняя цена на нефть в 2018 году составит 40-43 доллара за баррель, одними из самых существенных факторов влияния на эти цены являются финансовые инструменты в США, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"При предварительном анализе, я думаю, в следующем году мы будем иметь цены в среднем по году в пределах 40-43 долларов (за баррель – ред.)", — рассказал Сечин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Одним из самых существенных факторов, наряду с производством сланцевой нефти, является большое влияние финансовых инструментов в США на цены. Девальвирование доллара сейчас составило порядка 20%. Если вы приведете соответствующие коэффициенты, то увидите, что в США как раз истинная цена и есть порядка 40 долларов (за баррель — ред.)", — добавил он.