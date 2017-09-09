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Экономика

Тинейджеры помогут развивать блокчейн и квантовые технологии в России

17:1509.09.2017
(обновлено: 17:25 09.09.2017)
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© РИА НовостиФестиваль Maker Faire в НИТУ МИСиС. 9 сентября 2017Фестиваль Maker Faire в НИТУ МИСиС. 9 сентября 2017
© РИА Новости

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.  Соруководителем нового департамента тинейджеров Внешэкономбанка в Центре компетенций по блокчейну назначен девятиклассник Никита Мусалов, госкорпорация ожидает, что в проект удастся вовлечь тысячи школьников по всей России, с помощью которых можно будет найти новые решения в развитии современных технологий, заявил глава ВЭБа Сергей Горьков в ходе фестиваля Maker Faire в НИТУ МИСиС.

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"У нас во вторник (в ВЭБе — ред.) традиционная планерка, Никита примет участие в ней как соруководитель нового департамента тинейджеров, который создан на базе Центра ВЭБа по блокчейн-технологиям, или "блокчейн-коммуны", как мы ее называем, исходя из слова communication (взаимодействие — ред.)", — рассказал Горьков, представляя нового соруководителя департамента.

Глава ВЭБа сообщил, что новый центр не ограничится только блокчейном, ВЭБ намерен открыть еще несколько центров, связанных с квантовой физикой, конвергентными технологиями.

"Мы начинаем открывать еще несколько центров, связанных с квантовой физикой, предполагается, что там тоже будет много студентов и школьников. Будем развивать ряд направлений по конвергентным технологиям, где будет место и роботам, и адаптивным технологиям. Уверены, что огромное количество школьников смогут в этом поучаствовать, уверен, что у тысяч ребят все получится", — добавил он.

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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По ссылке департамента тинейджеров ВЭБа в соцсети Вконтакте — vk.com/veb_teen — можно пройти курс по обучению блокчейну всем желающим. "Можно стартовать в любое время и в любое время стать лидером в направлении блокчейн", — заявил Горьков.

ВЭБ 1 сентября сообщил, что создает департамент тинейджеров в центре блокчейн-компетенций банка, в котором будут работать подростки 14-17 лет. Летом ВЭБ и МИСиС сообщили, что создают Центр компетенций по новым материалам и прорывным технологиям с основным фокусом на технологию блокчейн, конвергентные (НБИКС), квантовые технологии.

Основной задачей центра станет накапливание знаний об инновационных технологиях, развитие платформ для их использования в государственных организациях, обучение и популяризация. На его базе будут работать специалисты Ethereum и Exonum — лидеров в разработке платформ на базе блокчейна.

© РИА НовостиФестиваль Maker Faire в НИТУ МИСиС. 9 сентября 2017
© РИА Новости
Фестиваль Maker Faire в НИТУ МИСиС. 9 сентября 2017

Новые лидеры

Никита Мусалов, воспитанник школы-интерната № 16 города Москвы математического класса, ранее летом получил приз хакатона по созданию мультимедийного образовательного контента. Никита разработал образовательное приложение по криптографии, используя материалы вузовской программы первого-второго курсов. После этого лидер проекта "Кибер Россия" Роман Поволоцкий пригласил Никиту на должность преподавателя образовательных программ проекта, мальчик будет обучать детей криптографии в рамках изучения блокчейн.

Никита отметил, что его увлечением является программирование. "Давно занимаюсь Android программированием, думаю, IT-технологии помогут России поднять экономику", — сказал он в ходе фестиваля.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Мне IT-сфера интересна своей перспективностью в развитии, потому что IT-направление развивается быстрее всех современных сфер. Все самые крупные компании связаны с IT — Google, Apple, Samusung, Microsoft. Я хочу быть программистом", — сказал РИА Новости Мусалов, добавив, что рассматривает для продолжения обучения после окончания школы ряд российских вузов, включая МФТИ, МГТУ им. Баумана, МГУ, Высшую школу экономики.

Департамент тинейжеров ВЭБа во главе с соруководителем Никитой Мусаловым будет состоять из небольшого количества подростков, запускающих сетевые проекты, все будет создаваться дистанционно, что позволит привлечь в проект многих тинейджеров, пояснил РИА Новости Горьков.

"У департамента будет ядро из соруководителя и нескольких ребят, задачей которых станет запуск сетевых проектов. Это будет тип разных сетевых вещей — образовательных, хакатонов, задачи мы будем выкидывать в ресурс (в интернете — ред.), чтобы ребята могли их решить. Для блокчейна надо найти важные решения", — сказал глава ВЭБа.

Результаты будут вознаграждены, добавил он. "Конечно, мы будем платить", — заявил Горьков. Так, на днях делегация ВЭБа в ходе поездки в Великий Новгород в качестве эксперимента предложила школьникам поучаствовать в проектах, которые могли бы поспособствовать развитию региона, с использованием технологии блокчейн, сообщил Горьков.

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© REUTERS / Stephen Lam/File Photo
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"К примеру, есть возможности в сфере туризма и леса. Для того, чтобы найти решение, мы давали возможность школьникам ответить на вопросы, придется совмещать и образовательные составляющие, и задачники. Мы хотим ставить задачу, получать ответ и оплачивать за результат", — отметил он.

Идея создания департамента тинейджеров родилась в ВЭБе по итогам проведенного 27 августа хакатона "Блокчейн в действии" в Казани, собравшего около 160 участников из разных городов России, рассказал глава госкорпорации.

"Мы увидели, сколько у ребят энергии, что они решают сложные задачи. Центр "блокчейн-коммуны" носит образовательный эффект, это как юбка, которая может быть очень широкой, и мы хотели бы вовлечь много школьников — это тысячи ребят. В квантовой технологии — то же самое", — сказал Горьков.

Сувенирная монета криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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По мнению главы ВЭБа, через несколько лет главной задачей в мире будет поиск алгоритмов в области квантовой физики. "Квантовый компьютер, уверен, будет создан, но как алгоритм создать — потребует очень много времени. Часть этих задач можно выгружать для школьников, у нас есть огромный состав победителей математических и физико-математических олимпиад, они могут быть тоже вовлечены в этот процесс, для решения конкретных задач", — полагает Горьков.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях популярной в мире криптовалюты биткоин. Технология блокчейн нашла яркое применение в сфере криптоэкономики. В мире появились тысячи стартапов, ставящих цель кардинально изменить существующую экономическую систему и перейти от централизованной модели к децентрализованной.

© РИА НовостиФестиваль Maker Faire в НИТУ МИСиС. 9 сентября 2017
© РИА Новости
Фестиваль Maker Faire в НИТУ МИСиС. 9 сентября 2017
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Экономика
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