Судан призвал компании из России помочь развитию добывающей промышленности

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Судан призывает компании и инвесторов из России помочь развитию его горнодобывающей промышленности, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности Судана Хашем Али Салим, прибывший с визитом в Москву.
Он отметил, что страна планирует до конца года основать в столице биржу ценных металлов, которая, по задумке, должна помочь решить проблему контрабанды золота. Объем добычи Суданом этого металла, по словам министра, достигнет в этом году 100 тонн.
"Производство в Судане в прошлом году было 93 тонны, и в этом году мы, дай Бог, произведем 100 тонн золота", — заявил Салим.