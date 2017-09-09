Судан призвал компании из России помочь развитию добывающей промышленности

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Судан призывает компании и инвесторов из России помочь развитию его горнодобывающей промышленности, заявил РИА Новости министр горнодобывающей промышленности Судана Хашем Али Салим, прибывший с визитом в Москву.

"В Судане сейчас открыты запасы 35 металлов, но добываются только 13. Мы призываем все компании вкладывать в остальные металлы, в их добычу и обработку. Двери открыты перед всеми российскими компаниями", — заявил Салим.

Он отметил, что страна планирует до конца года основать в столице биржу ценных металлов, которая, по задумке, должна помочь решить проблему контрабанды золота. Объем добычи Суданом этого металла, по словам министра, достигнет в этом году 100 тонн.

"Производство в Судане в прошлом году было 93 тонны, и в этом году мы, дай Бог, произведем 100 тонн золота", — заявил Салим.