Трунин: экологический налог повысит нагрузку на владельцев дешевых авто

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Замена транспортного налога экологическим может привести к росту нагрузки на владельцев дешёвых автомобилей, заявил замминистра финансов России Илья Трунин.
"Это серьёзная проблема, которую я не знаю, как решать", — признал он.
"Это надо, чтобы действительно серьёзные были экологические проблемы, чтобы несмотря на такое распределение налога — повышение налогов на дешёвые старые автомобили все равно предлагать такой налог", — уверен замминистра.
Газета "Известия" ранее в пятницу написала, что Минтранс РФ рассматривает возможность замены транспортного налога для автомобилей на экологический сбор. Однако, как сообщил журналистам в пятницу министр транспорта Максим Соколов, вопрос о возможности замены транспортного налога в РФ для автомобилей на экологический сбор обсуждается на экспертном уровне. Минтранс пока не сформулировал свою позицию по этому вопросу и, соответственно, пока не предлагал правительству и ведомствам рассмотреть этот вопрос, отмечал он.