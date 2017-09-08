Трунин: экологический налог повысит нагрузку на владельцев дешевых авто

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Замена транспортного налога экологическим может привести к росту нагрузки на владельцев дешёвых автомобилей, заявил замминистра финансов России Илья Трунин.

"Транспортный налог — это налог на физлиц, сейчас он выстроен в соответствии со стоимостью, то есть чем дороже, мощнее машина, тем больше налог. Если мы введём экологическую компоненту, там будет ровно наоборот, то есть налог на "Волгу" будет превышать налог на "Мерседес", потому что экологический класс "Волги", особенно старой, или "Жигулей" намного больше", — сказал Трунин журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

"Это серьёзная проблема, которую я не знаю, как решать", — признал он.

"Это надо, чтобы действительно серьёзные были экологические проблемы, чтобы несмотря на такое распределение налога — повышение налогов на дешёвые старые автомобили все равно предлагать такой налог", — уверен замминистра.

Трунин отметил, что сейчас в Минфин такая идея не поступала, однако обсуждалась раньше. "Идея замены транспортного налога на экологический существовала, мы её обсуждали, но это было давно. Тема заглохла. Мы прорабатывали её не с Минтрансом, а с министерством промышленности и торговли", — напомнил он.

Газета "Известия" ранее в пятницу написала, что Минтранс РФ рассматривает возможность замены транспортного налога для автомобилей на экологический сбор. Однако, как сообщил журналистам в пятницу министр транспорта Максим Соколов, вопрос о возможности замены транспортного налога в РФ для автомобилей на экологический сбор обсуждается на экспертном уровне. Минтранс пока не сформулировал свою позицию по этому вопросу и, соответственно, пока не предлагал правительству и ведомствам рассмотреть этот вопрос, отмечал он.