"Газпром" откажется от импортных технологий при добыче баженовской нефти

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 сен — РИА Новости. "Газпром нефть" не будет зависеть от импортных технологий и зарубежных компаний при работе с запасами баженовской свиты в Западной Сибири, сообщил журналистам президент компании Александр Дюков.

"В прошлом году, несмотря на все санкционные ограничения, мы реализовали комплекс мер, который позволил добывать баженовскую нефть исключительно за счет применения российских технологий, российского оборудования. Все работы также выполнены российскими подрядчиками. Это означает, что мы при работе с запасами баженовской свиты больше не зависим от западных технологий и компаний", — заявил Дюков.

По его словам, предварительная оценка геологических запасов баженовской свиты свидетельствует о 20 миллиардах тонн, из которых извлекаемые запасы могут достичь 5 миллиардов тонн нефти.

"Полномасштабная разработка баженовской свиты может стать своеобразной второй очередью освоения Западной Сибири, и поэтому для нас это важный проект", — подытожил глава нефтяной компании.

В пятницу в Ханты-Мансийске состоялось рабочее совещание, посвященное реализации национального проекта создания комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты. После совещания "Газпром нефть" и правительство Югры подписали дополнительно соглашение, которое предусматривает реализацию данного проекта.