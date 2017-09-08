"Интернет вещей" может изменить экономику страны, считает Путин

ПЕРМЬ, 8 сен — РИА новости. Президент России Владимир Путин уверен, что "интернет вещей" в промышленности способен кардинально изменить экономику страны и сделать ее независимой.

"Тогда (после проникновения "интернета вещей" в промышленность) у нас будет другая экономика, только в этом случае мы сможем быть независимыми", — заявил он на встрече с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края.

"Это не просто "интернет вещей", это создание вообще новой промышленности", — добавил он. "Кто будет владеть вот этими кластерами информационными, цифровыми в отдельных отраслях, тот будет хозяином этих отраслей в мире… Поэтому вот туда надо забираться", — призвал Путин.

Глава государства также прокомментировал одно из выступлений, автор которого пожаловался на недостаточную синхронизацию госпрограмм, связанных с развитием цифровой экономики. Путин обратил внимание на это Минэкономразвития и Минкомсвязи, а также подчеркнул, что в результате этой синхронизации компании ИТ-отрасли не должны потерять существующие льготы.

Путин также прокомментировал другую жалобу — на требование о переезде в "Сколково" региональных компаний, которые хотели бы получать поддержку фонда. "Идея была, наверное, правильная — сконцентрировать все в одном месте, — отметил он. — Но если здесь такое развитие (у компании), то зачем заставлять перетаскивать (вещи в "Сколково"), а персонал куда деть?".