"Интернет вещей" может изменить экономику страны, считает Путин

ПЕРМЬ, 8 сен — РИА новости. Президент России Владимир Путин уверен, что "интернет вещей" в промышленности способен кардинально изменить экономику страны и сделать ее независимой.
"Это не просто "интернет вещей", это создание вообще новой промышленности", — добавил он. "Кто будет владеть вот этими кластерами информационными, цифровыми в отдельных отраслях, тот будет хозяином этих отраслей в мире… Поэтому вот туда надо забираться", — призвал Путин.
Путин также прокомментировал другую жалобу — на требование о переезде в "Сколково" региональных компаний, которые хотели бы получать поддержку фонда. "Идея была, наверное, правильная — сконцентрировать все в одном месте, — отметил он. — Но если здесь такое развитие (у компании), то зачем заставлять перетаскивать (вещи в "Сколково"), а персонал куда деть?".