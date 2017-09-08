Путин заинтересовался идеей подключения нефтяных скважин к интернету

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра набережной реки Камы в Перми. 8 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра набережной реки Камы в Перми. 8 сентября 2017

ПЕРМЬ, 8 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заинтересовался проектом подключения нефтяных скважин к интернету и поручил обсудить этот вопрос со всеми ответственными сторонами.

Во время посещения компании "ЭР-Телеком холдинг" и осмотра экспозиции предприятий Пермского информационно-технологического кластера Путину рассказали, что только 3% скважин в стране подключены к интернету, притом что добыча на подключенной к всемирной сети скважине возрастает на 3-5%, поскольку удаляется человеческий фактор.

"Нужно с министром обсудить, с Новаком (министр энергетики Александр Новак — ред.)", — сказал российский лидер.

Представитель компании сообщил президенту, что эта тема обсуждалась, в том числе, с главой "Роснефти" Игорем Сечиным – "по старой памяти".

"Со всеми (нужно обсудить)", — сказал Путин.