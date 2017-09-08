Минфин готов увеличить расходы бюджета в 2017 и 2018 году

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Минфин и в 2017, и в 2018 году видит возможность увеличения расходов бюджета РФ на суммы около 100 миллиардов рублей за счет роста ненефтегазовых доходов, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов в рамках Московского финансового форума

"И в 2017 году, и в 2018 году мы видим возможности увеличения расходов за счет именно ненефтегазовых доходов", — сказал Силуанов.

"На текущий год мы видим возможность увеличения расходов примерно на 100 миллиардов рублей", — уточнил он.

Эти средства будут направлены, по его словам, в первую очередь на поддержку регионов, которые имеют сложности с исполнением бюджетов. Также планируется выделить дополнительные средства на поддержку промышленности и решения отдельных вопросов в области обороны и безопасности.

Говоря о параметрах бюджета на следующий год, Силуанов заявил, что планируется уточнить и параметры расходов, и параметры доходов. "Также на следующий год общий объем расходов может увеличиться на сумму более 100 миллиардов рублей", — сказал он.