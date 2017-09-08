Минфин планирует создать в России организованный рынок криптовалют

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Минфин РФ хочет сделать из "черного рынка" криптовалют организованный, для физлиц покупка криптовалют должна быть аналогичной покупке ОФЗ, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы говорим о том, что это должна быть покупка, аналогичная покупке ценных бумаг физическими лицами. Безусловно, сегодня действует так называемый "черный рынок" криптовалют. Мы должны сделать из "черного рынка" организованный рынок. Поэтому полагаем, что покупка, продажа такого рода инструмента должна осуществляться по аналогии с покупкой, если мы говорим о населении, с покупкой облигаций федерального займа", — сказал Силуанов.

В настоящее время все больше стран открывают свои рынки для криптовалют. В России их регулирование пока не введено. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в августе заявил, что крипторубль должен существовать, и правительство будет осторожно работать в этом направлении, наблюдая за зарубежным опытом. Замглавы Минэкономразвития РФ Олег Фомичев ранее в четверг заявил, что министерство проработает идею крипторубля.

Замминистра финансов Алексей Моисеев в августе заявил, что криптовалюту следует регулировать как финансовый актив и разрешить ее покупку только квалифицированным инвесторам на Московской бирже; обычным гражданам для этого придется пройти тестирование и получить такой статус.