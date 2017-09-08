Сечин рад, что именно китайская компания купила акции "Роснефти"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. "Роснефть" рада, что именно китайская компания стала ее акционером, окончательная акционерная структура "Роснефти" сформирована, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Для нас это серьезное событие, которое в целом формирует в окончательном виде акционерную структуру компании. Мы рады, что это стала именно китайская корпорация. Мы надеемся на то, что этот партнер даст возможность получения синергии от сотрудничества", — сказал Сечин в интервью телеканалу " Россия 24 ".

Ранее в пятницу сообщалось, что консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA продает 14,16% акций "Роснефти" китайской CEFC ("Хуасинь").