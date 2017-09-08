Россия намерена занять больше места в экономике Вьетнама, заявил Шувалов

ХОШИМИН (Вьетнам), 8 сен — РИА Новости. Россия и Вьетнам обладают всеми возможностями для того, чтобы активнее участвовать в развитии экономик друг друга. Такое мнение высказал в пятницу первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в ходе заседания российско-вьетнамской двусторонней межправительственной комиссии (МПК).

"Вьетнам — это конкурентный рынок, и мы внимательно следим за тем как тут работают наши конкуренты. Считаем, что у нас есть все возможности для того, чтобы занять лучшие позиции, больше позиций в экономике Вьетнама. Также хотим, чтобы и вьетнамскими предприятиями были использованы в полной мере их конкурентные преимущества в российской экономике", — отметил первый вице-премьер.

По его словам Россия и Вьетнам успешно взаимодействуют по согласованному ранее перечню приоритетных инвестиционных проектов, который в ходе нынешнего заседания МПК был актуализован и дополнен.

В их числе этих проектов — продвижение на вьетнамский рынок российской авиатехники, прежде всего самолетов Sukhoi Superjet 100, МС-21 и гражданских вертолетов, поставка оборудования для модернизации объектов энергетики во Вьетнаме, строительство многофункционального регионального сервисного центра авиатехники. "Сейчас обсуждается ряд новых проектов, например строительство метро в Хошимине и в Ханое, это открывает для нас новые возможности и перспективы сотрудничества", — отметил первый зампред правительства РФ.

Шувалов обратил внимание, что экономические отношения России и Вьетнама испытывают огромное взаимное влияние.

"Скупыми цифрами товарооборота невозможно объяснить то взаимное влияние, которое испытывают наши отношения. Это видно из совместных проектов в традиционных областях, в том числе в сфере энергетики, в области образования. Инструментарий нашего сотрудничества — огромный и надо его в полной мере задействовать. С этой целью мы сегодня договорились о более активном механизме контактов на ближайший год для того, чтобы реализовать все те установки, которые были обозначены высшим руководством Вьетнама и России", — заключил он.