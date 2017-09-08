Набиуллина рассказала о рисках использования криптовалют

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Банк России не допустит использования криптовалют в стране как денежных суррогатов, поскольку активные расчеты ими за товары и услуги создадут риск подрыва денежного обращения, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на Московском финансовом форуме.
7.5%Конечно, у криптовалют большие перспективы
13.4%Да, ради интереса, но много инвестировать бы не стал(а)
56.5%Нет, я не доверяю криптовалютам
22.6%Не уверен(а), что они вообще когда-нибудь появятся
Второй риск, продолжила она, это использование криптовалют как денежных суррогатов в расчетах за товары и услуги.
"На наш взгляд, это имеет в качестве риска подрыв денежного обращения, и, конечно, мы как денежные суррогаты допускать не будем использования криптовалют", — заявила Набиуллина.