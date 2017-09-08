Набиуллина рассказала о рисках использования криптовалют

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Банк России не допустит использования криптовалют в стране как денежных суррогатов, поскольку активные расчеты ими за товары и услуги создадут риск подрыва денежного обращения, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на Московском финансовом форуме.

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"Риски здесь есть, и мы о них говорили — это и анонимность транзакций, возможность использования в финансировании терроризма и незаконных доходов", — сказала Набиуллина, говоря о развитии криптовалют в мире.

Второй риск, продолжила она, это использование криптовалют как денежных суррогатов в расчетах за товары и услуги.

"На наш взгляд, это имеет в качестве риска подрыв денежного обращения, и, конечно, мы как денежные суррогаты допускать не будем использования криптовалют", — заявила Набиуллина.

"РИА Новости|Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Московского финансового форума 2017