ЦБ хочет продать банк "Открытие" на рынке

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. ЦБ РФ не обязательно предложит банк "ФК Открытие" крупному стратегическому инвестору, банк надо сделать настолько прозрачным, чтобы предложить его рынку, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Он (механизм — ред.) направлен на то, чтобы быстро разобраться с проблемами банка, докапитализировать его напрямую, выработать бизнес-модель, которая будет прозрачна и генерировать доходы, прозрачна для инвесторов, и предложить этот банк на рынок. Необязательно крупному стратегическому инвестору. Мы хотим его сделать настолько прозрачным для того, чтобы можно было сделать из этого банка публичную компанию и для нас это, конечно, очень важно", — сказала Набиуллина, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.

ЦБ 29 августа объявил о мерах спасения банка "ФК Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "Открытия".

"РИА Новости|Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством Московского финансового форума2017.