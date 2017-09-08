МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Замена транспортного налога экологическим сбором может привести к тому, что владельцы недорогих отечественных машин будут платить больше, чем хозяева шикарных иномарок, но при этом водители наконец поймут, за что и по каким критериям они отдают деньги, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Как ранее сообщила газета "Известия" со ссылкой на источники в Минтрансе РФ, в министерстве рассматривают возможность замены транспортного налога для автомобилей на экологический сбор. В аппарате профильного вице-премьера Аркадия Дворковича изданию подтвердили информацию об обсуждении налоговой инициативы. Ее разрабатывают в соответствии с транспортной стратегией до 2030 года, которая предусматривает снижение энергоемкости транспорта и более широкое применение экономичных транспортных средств, пишет газета. Позднее министр транспорта Максим Соколов уточнил, что этот вопрос обсуждается на экспертном уровне, но Минтранс пока не предлагал правительству и ведомствам заменить налог.

Водителям непонятно, за что они платят

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев заявил РИА Новости, что у него нет сомнений в том, что данная инициатива рано или поздно будет принята.

"Тот налог, который взимался (транспортный – ред.), он ни к чему не стимулировал, он не давал должных сборов и самое главное – он не давал понимания автовладельцам, за что же они все-таки платят: при чем здесь лошадиные силы, как они влияют? А вот с точки зрения экологии многим, конечно, будет понятно, что в данном случае более экологичные автомобили они, естественно, меньше платят. И я думаю, что это действительно тот путь, по которому пойдет правительство РФ, потому что экологическая обстановка у нас очень и очень тяжелая, особенно в крупных городах", — сказал Канаев.

В свою очередь член координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода Выбора" Александр Холодов заявил, что существующий транспортный налог не имеет "никакого смысла".

"У нас транспортный налог, по сути, вообще носит форму дани. Он привязан к мощности автомобиля и косвенно — к доходу владельца. Предполагается, что чем мощнее автомобиль, тем у него и стоимость больше. Значит, давайте брать больше денег. Сам этот налог — по сути, оброк, не носящий никакого смысла", — сказал он РИА Новости.

Владельцы "Жигулей" будут в проигрыше

По словам Холодова, экологический сбор, которым предлагается заменить транспортный налог, будет стимулировать водителей покупать более экологичные автомобили. Однако эксперт считает, что этот налог "антисоциальный": владельцы недорогих отечественных автомобилей рискуют платить больше, чем владельцы новых "Бентли", у которых экологический класс заведомо выше.

"Мне кажется, что в нашей стране, где так много еще "Жигулей", это не очень корректно. Во-вторых, если на транспортный налог они пытались наложить социальную функцию — что "Жигули" — это минимальная оплата, потому что мало "лошадей", и старые машины вообще освобождаются — то здесь получится антисоциальная функция", — заявил Холодов.

Эксперт предположил, что экологический сбор будет зависеть от класса авто — "чем хуже для экологии машина, тем больше должна быть ставка".

"Тогда, соответственно, получается, что человек, который покупает Bentley, будет платить меньше, чем человек, который покупает подержанные "Жигули". Налог станет антисоциальным, однако у него все равно появится смысл в виде какой-то логики, в отличие от транспортного: портишь экологию — платишь деньги", — сказал Холодов.

Мягкое воздействие

По мнению руководителя ФАР Канаева, при проработке данной инициативы необходимо создать некую планку, чтобы "было к чему стремиться".

"Электромобили не платят, гибриды платят отчасти чтобы у людей было стремление к покупке более экологичного автомобиля или желание сделать свой автомобиль более экологичным. Если не будет такого стремления, будет просто эконалог: первый, второй, третий, четвертый класс — и все. Но я думаю, что этого недостаточно", — отметил Канаев.

По его словам, в этой связи необходима некая "дорожная карта". "У нас в детстве были пионеры, октябрята, комсомольцы, партийцы. Вот стремление, которое задается. Мне кажется, здесь должно быть задано такое же направление, вектор, чтобы человек понимал, к чему стремиться", — пояснил Канаев РИА Новости.

При этом эксперт считает, что этот налог не должен быть высоким изначально, необходимо "мягкое воздействие", чтобы избежать ошибок при реализации на практике данной налоговой инициативы.

"Он может быть со временем повышен, но он не может быть сразу изначально жестким, это абсолютно неправильно. В 90% стран, где вводился эконалог — везде было очень мягкое воздействие первые 3-5 лет, это был пробный шаг, смотрели, как задать вектор уже на практике. Потому что одно дело — это теория, когда пишут в министерствах и ведомствах, а другое — как это будет реализовывать ГИБДД. База у нас еще не настолько совершенна, может быть много ошибок, и естественно, это нужно все регулировать", — сказал Канаев.