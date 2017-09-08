Минфин 11-15 сентября будет продавать ОФЗ для населения по 1009,5 рубля

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Минфин России установил цену размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения на следующую неделю (с 11 по 15 сентября) в 100,9494% от номинала, то есть бумаги номинальной стоимостью 1 тысяча рублей будут продавать по 1009,5 рубля, свидетельствуют материалы министерства.

Данной цене размещения соответствует доходность к погашению в размере 8,82% годовых до вычета комиссионного вознаграждения агента.

Минфин в конце апреля начал продажу ОФЗ для населения, дебютируя с трехлетним выпуском объемом 15 миллиардов рублей. Доходность новых облигаций, по плану министерства, должна быть выше, чем по банковским депозитам и по гособлигациям, которые уже находятся в обращении.

Доходность также зависит от срока владения бумагами — размер купона будет увеличиваться по мере приближения к сроку погашения облигаций. ОФЗ размещаются через отделения банка "ВТБ 24" и Сбербанка. Цена размещения бумаг при запуске инструмента 26-28 апреля составляла 100% от номинала, что соответствовало доходности 9,02-9,03% годовых.

С 6 июня Минфин предложил дополнительный выпуск ОФЗ для населения на 15 миллиардов рублей после продажи всех бумаг дебютного выпуска. Дополнительный выпуск имеет параметры, аналогичные установленным для основного выпуска, за исключением даты начала размещения облигаций.