СК возбудил дело о фальсификации документов в банке "Крыловский"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Уголовное дело о фальсификации финансовых документов возбуждено после обнаружения "дыры" размером более 8 миллиардов рублей в капитале краснодарского банка "Крыловский", сообщается на сайте Следственного комитета.

Банк России со 2 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Крыловский". По данным ЦБ, в 2017 году кредитное учреждение проводило агрессивную политику привлечения средств физлиц, и привлеченные средства населения являлись основой его ресурсной базы. ЦБ неоднократно применял к банку меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз — запрет на привлечение вкладов населения.

Банк зарегистрирован в Краснодаре. В Москве у кредитной организации есть филиал, три дополнительных офиса и одна операционная касса вне кассового узла. Согласно данным ЦБ, по величине активов банк на 1 июля 2017 года занимал 360-е место в банковской системе РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации)", — говорится в сообщении.

По версии следователей, размер расхождения между данными бухгалтерского учета и фактическим остатком денежных средств и кассовыми документами превысил 6,1 миллиарда рублей. Ранее вестник Банка России говорил, что совокупная разница между величиной обязательств и активов банка "Крыловский" составила 8,015 миллиарда рублей.

В ходе ревизии касс ряда подразделений банка "Крыловский" 26 июля ЦБ выявил крупную недостачу денежных средств. Формирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило полную утрату банком собственных средств. Руководители и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, отмечал регулятор, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в представлении недостоверной отчетности и выводе активов.