"Роснефть" и Lamor будут производить технику для ликвидации разливов нефти

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. "Роснефть" и финская Lamor Corporation Ab договорились создать совместное предприятие по производству техники и оборудования для ликвидации аварийных разливов нефти на базе АО "82 Судоремонтный завод" (АО "82 СРЗ", предприятие "Роснефти") в Мурманске, сообщила российская компания.

Отмечается, что к 2025 году в рамках СП планируется достижение уровня локализации производства оборудования не менее 70%.

"Достигнутые договоренности позволят "Роснефти" обеспечить техническое проектирование и изготовление на территории Российской Федерации инновационной продукции для обеспечения безопасности при реализации проектов компании. Кроме того, совместная работа с Lamor – экспертом в области производства оборудования для ликвидации аварийных разливов нефти — позволит внедрить передовые методы обучения российских специалистов в области применения и обслуживания данной техники", — говорится в сообщении.

Финская компания Lamor работает в 94 странах и занимает до 40% глобального рынка оборудования для ликвидации аварийных разливов нефти, а также обладает опытом локализации производства своей продукции, в том числе США, Китае, Испании. Компания занимается разработкой и внедрением технологий по реагированию на нефтяные разливы как в море, в том числе в арктической зоне, так и на береговой линии.