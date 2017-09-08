"Роснефть" и "Росморпорт" договорились о строительстве четырех ледоколов

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 8 сен — РИА Новости. Роснефть и Росморпорт заключили контракт на строительство четырех мелкосидящих ледоколов, заявил глава нефтяной компании Игорь Сечин.

"Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня хотел доложить вам о заключении контракта на строительство четырех мелкосидящих ледоколов с Росморпортом. Это серьезное подспорье для формирования портфеля заказов "Звезды", — сообщил Сечин в ходе посещения дальневосточного завода "Звезда" с участием президента РФ Владимира Путина.