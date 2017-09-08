Сечин попросил Путина поддержать новый металлургический завод в Приморье

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 8 сен – РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил президента РФ Владимира Путина поддержать ресурсно-горнорудной базой строящийся в Приморском крае металлургический завод.

Сечин напомнил, что во время предыдущего визита Путин поручили проработать вопрос обеспечения комплекса "Звезда" металлопрокатом.

"Во исполнение этого поручения в конце 2016 года было создано СП с "Уральской горно-металлургической компанией" для строительства нового металлургического завода на территории Приморского края. Подготовлено предварительное технико-экономическое обоснование проекта", — сказал Сечин.

По его словам, определена целевая конфигурация завода, которая отвечает экологическим требованиям и позволит сохранить биосистему региона.

"Хотели бы обратиться к вам с просьбой поддержать это предприятие ресурсно-горнорудной базой", — добавил он, обращаясь к президенту РФ.