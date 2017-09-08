БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 8 сен — РИА Новости. Пробелы в законодательной поддержке российских судостроителей исправят в ближайшее время, комиссия по импортозамещению получит право регулировать заказы свыше определённых сумм, заявил профильный вице-премьер Дмитрий Рогозин на заводе "Звезда".

"То, о чем говорил (глава "Роснефти") Игорь Иванович Сечин по поводу неких пробелов в законодательной базе — это действительно так, но это будет в ближайшее время исправлено. Уже в Госдуму поступил одобренный правительством законопроект, в соответствии с которым теперь комиссия по импортозамещению правительства будет обладать исключительными правами регулировать все заказы выше определенных сумм", — сказал он.

"Два миллиона рублей по морской технике. В законе эти цифры не прописаны, будет обсуждаться на правительстве. Я считаю, что это чрезвычайно мало, будем поднимать", — рассказал Рогозин.

"Для авиации — 1 миллиард, это нормально — магистральные самолеты. А для вертолетов 400 миллионов тоже вполне разумно. По морской технике будем уточнять", — пояснил вице-премьер.