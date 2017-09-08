Мадуро намерен увеличить ежемесячные поставки пшеницы из России

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что планирует увеличить ежемесячные поставки зерна из России до 100 тысяч тонн, сообщает венесуэльское государственное новостное агентство AVN.

По его данным, венесуэльский лидер в ходе своего предстоящего визита в Москву планирует предложить президенту РФ Владимиру Путину увеличить поставки с 60 тысяч до 100 тысяч тонн в месяц.

Мадуро в конце августа заявил, что в скором времени может посетить Россию — "укреплять двусторонние отношения".

В июле посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса сообщил в интервью РИА Новости, что с двумя российскими компаниями было подписано соглашение о поставках российского зерна в объеме 600 тысяч тонн. Российские поставщики 9 августа начали отгрузку первых партий зерна в Венесуэлу.