Экологический сбор: СМИ узнали об альтернативе транспортному налогу

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Минтранс России рассматривает возможность замены транспортного налога для автомобилей на экологический сбор, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на источнике в ведомстве.
"Министерство транспорта РФ рассматривает возможность заменить транспортный налог для автомобилей экологическим. До конца года ведомство подготовит обоснование целесообразности такого изменения", — говорится в материале.
Действующий транспортный налог
В то же время в случае введения экологического налога для его расчета достаточно будет ввести конструктивные параметры машины по выбросам углекислого газа, указанные в паспорте технического средства (ПТС), пишут "Известия".
Расширить программы субсидирования электротранспорта
"Их (программы субсидирования электротранспорта – ред.) хорошо было бы расширить, но возможности бюджета не позволяют этого сделать. Мы бы с удовольствием поддержали бы расширение этих программ", — сказал Асаул.
Ограничение на въезд машин с ДВС в крупные города
Как заявил замглавы Минтранса Николай Асаул, технически Россия не готова к подобным мерам.
"Это более радикальная форма нашей концепции. Наша концепция, что надо постепенно повышать экологический класс (автомобилей — ред.). А там концепция сразу перейти на нулевые выбросы. Я считаю, что технически мы к этому не готовы. Вопрос ведь еще: с какого года? Это же такая, на уровне лозунгов фраза — давайте запретим. Где и когда? Завтра? Весь город закроем? Через 20 лет — не знаю, может быть это и произойдет", — сказал Асаул.