Экологический сбор: СМИ узнали об альтернативе транспортному налогу

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Минтранс России рассматривает возможность замены транспортного налога для автомобилей на экологический сбор, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на источнике в ведомстве.

"Министерство транспорта РФ рассматривает возможность заменить транспортный налог для автомобилей экологическим. До конца года ведомство подготовит обоснование целесообразности такого изменения", — говорится в материале.

Действующий транспортный налог

Величина применяемого в настоящее время транспортного налога зависит от региональных ставок, модели и марки автомобиля, года его выпуска. Физические лица оплачивают налог один раз в год, юридические – поквартально.

В то же время в случае введения экологического налога для его расчета достаточно будет ввести конструктивные параметры машины по выбросам углекислого газа, указанные в паспорте технического средства (ПТС), пишут "Известия".

Расширить программы субсидирования электротранспорта

Программы субсидирования электротранспорта хорошо бы расширить, но возможности бюджета сделать это не позволяют, заявил РИА Новости замглавы Минтранса РФ Николай Асаул.

"Их (программы субсидирования электротранспорта – ред.) хорошо было бы расширить, но возможности бюджета не позволяют этого сделать. Мы бы с удовольствием поддержали бы расширение этих программ", — сказал Асаул.

Ограничение на въезд машин с ДВС в крупные города

В начале августа в СМИ появилась информация о поручении премьера Дмитрия Медведева проработать ведомствам предложения "Камаза" о мерах господдержки электрического транспорта, в числе которых указывалось и возможное ограничение использования машин с двигателем внутреннего сгорания в крупных городах и на курортах.

Как заявил замглавы Минтранса Николай Асаул, технически Россия не готова к подобным мерам.

"Это более радикальная форма нашей концепции. Наша концепция, что надо постепенно повышать экологический класс (автомобилей — ред.). А там концепция сразу перейти на нулевые выбросы. Я считаю, что технически мы к этому не готовы. Вопрос ведь еще: с какого года? Это же такая, на уровне лозунгов фраза — давайте запретим. Где и когда? Завтра? Весь город закроем? Через 20 лет — не знаю, может быть это и произойдет", — сказал Асаул.