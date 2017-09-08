Мадуро заявил о намерении ввести в Венесуэле новую платежную систему

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерении создать альтернативу доллару в качестве мировой валюты, сообщает агентство EFE.

"Объявляю, что Венесуэла собирается ввести новую международную платежную систему и создать валютную корзину для освобождения от доллара и вместе с такими свободно конвертируемыми валютами, как юань, иена, рупии, международными валютами, освободиться от тисков доллара, валюты, которая душит нашу страну", — цитирует агентство слова венесуэльского лидера.

Президент США Дональд Трамп ввел в августе новые санкции против Венесуэлы. В частности, американским компаниям запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и получение дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.