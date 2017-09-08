МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Минтранс России рассматривает возможность замены транспортного налога для автомобилей на экологический сбор, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на источники в министерстве. В аппарате профильного вице-премьера Аркадия Дворковича изданию подтвердили информацию об обсуждении налоговой инициативы.
"Министерство транспорта РФ рассматривает возможность заменить транспортный налог для автомобилей экологическим. До конца года ведомство подготовит обоснование целесообразности такого изменения", — говорится в материале.
Размер действующего транспортного налога рассчитывается исходя из региональных ставок, мощности двигателя, марки и модели автомобиля, года его выпуска, времени владения транспортным средством. Он платится раз в год физическими лицами и поквартально — юридическими.
В то же время в случае введения экологического налога для его расчета достаточно будет ввести конструктивные параметры машины по выбросам углекислого газа, указанные в паспорте технического средства (ПТС), пишут "Известия". Кроме этого, экологический налог в отличие от транспортного не предусматривает региональной дифференциации.
Информацию об обсуждении налоговой инициативы подтвердили "Известиям" в аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича. "Работа по совершенствованию налогообложения по этой теме продолжается", — сказали там изданию. В Минэкономразвития газете сообщили, что пока не ознакомились с предложением коллег из Минтранса.