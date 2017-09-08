Шхуны, квоты и перчатки: как идет рыбный промысел на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен — РИА Новости. Около 17 лет в Находке работает рыбопромышленная компания, которая занимается прибрежным ловом. Корреспондент РИА Новости пообщалась с ее генеральным директором Владимиром Лебедевым и узнала, как обстоят дела с этим промыслом в Приморье.

Бычок в Симферополь и Ростовскую область

Прибрежным ловом в Приморье занимается несколько компаний. "Рыбацкий путь" — одна из них. Ее история началась с покупки лодки в 2000 году, теперь же здесь есть свой добывающий флот, цеха для переработки рыбы и холодильники для хранения.

"В основном мы продаем продукцию в Приморье, но она также уходит в Иркутск, Читу, Якутию и Хабаровск. В этом году пробную партию отправили в Ростовскую область и Симферополь, где есть свой, черноморский бычок, но он немного другой. Симферополь еще заказал контейнер, а Ростов пока молчит", — рассказал Лебедев.

Он пришел в компанию в 2004 году, а начинал дело Владимир Мартынюк. Место выбрал одно из самых красивых — в местечке "Ливадия" рядом с поселком Южно-Морской близ Находки, в этот район летом приезжают отдыхать со всего Приморья.

"Владимир Арсентиевич решил открыть свое дело ближе к пенсии. Я сюда сначала пришел капитаном. Немного поработал и стал замом начальника. Потом его позвали на консервный завод, а я остался трудиться с 2006 года в должности гендиректора", — поделился собеседник РИА Новости.

Владимир Лебедев родился в Костроме, закончил мореходку в Сибири. Отработал на флоте 26 лет, из них 18 — капитаном. С 1979 года живет в Южно-Морском.

"Все мне здесь нравится. Здесь уютно. И люди хорошие", — рассказывает он.

Корейская шхуна для новых вод

Несколько лет назад компания купила корейскую шхуну, чтобы освоить более отдаленные районы лова. Но прежде необходимо было установить на ней хорошее промысловое оборудование.

"Основная сумма кредита, который мы взяли в банке при поддержке Фонда развития Дальнего Востока, ушла на модернизацию рыболовной шхуны. Она так и называется — "Рыбацкий путь". Сейчас заканчиваем ремонт — он длится два года, будем оформлять судно и выводить на промысел", — поделился планами Владимир.

Другие суда компании служат уже давно — все они в хорошем рабочем состоянии.

"Сложно сказать, когда новая шхуна окупится. Все зависит от рыбалки. В 2016 году квоты на треску и минтай за "Рыбацким путем" не закрепили. Это более рентабельные виды промысла — тут есть и объемы, и спрос", — говорит Лебедев.

Выход был найден — не получив разрешения на вылов трески и минтая, компания купила аналогичную, у которой необходимые квоты были. По мнению Лебедева, главная проблема рыбаков — небольшой улов и сложности добычи. Он убежден, что на законодательном уровне прибрежному лову уделено недостаточно внимания, во многих моментах не учтена специфика рыболовецких судов.

"Сразу после вылова рыбу нужно взвесить прямо на судне, а затем еще и на берегу, и разница не должна превышать пяти процентов. Не может наше МРС (маломерное рыболовное судно) привезти улов в 5-6 тонн с учетом сортировки по видам и взвешенный с точностью до килограмма, чтобы разница между пойманной и уже отсортированной рыбой была менее пяти процентов. Этого вообще нельзя сделать на борту!" — поясняет бизнесмен.

Судна с заливными трюмами, как в Норвегии, позволяют подходить со свежей рыбой к берегу, а рынок очень заинтересован именно в ней. "Но, если рыбу заливать, ее не взвесишь на судне, — туда попадает и слизь, и вода. Если мы на судне записываем тонну, то по факту привозим 900 килограммов. А я должен получить тонну и заплатить налог за тонну", — объяснил Владимир.

Помимо производственных проблем, есть и внешние. Одна из них — российские дороги. Из-за них пока непросто наладить бизнес с азиатскими партнерами — корейцами и китайцами.

"Мы хотели построить цеха в селе Душкино, но дело не движется. И китайцы, и корейцы сразу спрашивают: "Как доставлять рыбу до Хуньчуня?". Поэтому найти инвесторов крайне сложно.

Проект поддержан Фондом развития Дальнего Востока в рамках программы "Доступный кредит для МСП". Уже более 370 дальневосточных проектов малого и среднего бизнеса общей стоимостью около 10 миллиардов рублей профинансированы Фондом развития Дальнего Востока и банками-партнерами, крупнейшими из которых являются Сбербанк и ВТБ. Кредиты выдаются небольшим и средним компаниям как на пополнение оборотного капитала, так и на инвестиции со сроком погашения до 10 лет и процентными ставками в 1,5 раза ниже рыночных. Программа является важным звеном в системе господдержки МСП. Она обеспечивает дальневосточных предпринимателей простым и понятным инструментом для реализации инвестиционных проектов. Благодаря активности этих людей развивается экономика Дальнего Востока.

В довесок к рыбе — перчатки для Камчатки

Помимо основной деятельности, компания нашла еще один, довольно неожиданный, вариант заработка — изготовление рабочих перчаток. Вначале их делали только для себя, сейчас же эту продукцию "Рыбацкого пути" оптом покупают и в Приморье, и на Камчатке.

"Идея делать перчатки — для себя — пришла в 2005 году. Везде продавали китайские — они и сейчас продаются. Только если сегодня китайские уже не означает, что обязательно плохие, тогда завозили исключительно низкого качества перчатки. Мы решили попробовать делать свои, купили станки — японские, но в Корее. Нить корейскую закупаем. Брали нашу, костромскую — все с ней нормально, но по цене она на уровне корейской. В общем, пошло дело с перчатками — стали продавать. Сейчас у нас семь станков, которые производят 1200 штук в день. У меня ни разу не было, чтобы наша перчатка расползлась по руке. А в китайской сделал дырочку — стрелка пошла", — поделился Владимир.

Мастеров по работе со станками обучали сами, но поначалу с привлечением профи из Южной Кореи. Оператор — очень сложная работа, требующая внимания и усидчивости. Нынче обучением новых сотрудников занимается дочка самого первого, уже своего, мастера-оператора Василия Васильевича, который до того, как занялся перчатками, тоже ходил в море, в том числе, и капитаном. Его фотография с наградами украшает мастерскую.

Перчатки "Рыбацкого пути" пользуются спросом, даже несмотря на довольно дорогую цену для опта.

"За перчатки мы получили приз "100 лучших товаров России". На Камчатке две компании их берут. А еще такая история с нашими перчатками была… Преображенский комбинат делает пищевую продукцию. Им для производства не обязательно иметь суперкачественные перчатки, но всегда нужны чистые. Они покупали китайские по пять рублей и каждый день их выкидывали. Мы предложили свои. Они попробовали их стирать — перчатки выдерживают десять стирок. Это оказалось выгоднее, поскольку китайские не выдерживают ни одной", — заключает Мартынюк.