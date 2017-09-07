Новый маршрут: в РЖД назвали сроки запуска поездов в обход Украины

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В октябре начнется движение грузовых поездов по железнодорожному пути, построенному в обход Украины, рассказал президент РЖД Олег Белозеров журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"То, что он заработает в течение ближайших полутора месяцев — это точно", — сказал Белозеров. По его словам, сперва будет запущено движение грузовых поездов. Это связано с тем, что они двигаются вне расписания, в то время как график движения пассажирских составов необходимо будет урегулировать, пояснил он.

После согласования расписания движения пассажирских поездов они начнут ходить по новому маршруту. "Этот вопрос нашими "движенцами" тоже должен быть скоро решен", — заверил президент РЖД.

Строительство новой железной дороги началось в 2014 году после ухудшения отношений между Россией и Украиной. Электрифицированная двухпутная дорога протянулась между Журавкой и Миллерово по территориям Воронежской и Ростовской областей. Ее длина составляет 137 километров.

Дорога также отличается большим количеством искусственных сооружений: на ней есть пять мостов, длина одного из которых превышает 150 метров, один виадук, четыре автодорожных путепровода. кроме того, было проложено 318 километров линий электропередачи, построено две новые подстанции. Для выравнивания перепада высот строителям пришлось осуществить значительный объем земляных работ — 41,5 миллиона кубометров.

По проекту максимальная скорость движения пассажирских составов должна достичь 140 километров в час с перспективой увеличения до 160 километров в час, а грузовых поездов — 90 километров в час. Пропускная способность составит до 240 пассажирских и грузовых поездов в сутки в двух направлениях.

Для ускорения создания дороги ее строители развернули работы на всех участках магистрали одновременно. В проекте участвовали подразделение РЖД — "Росжелдорстрой" и железнодорожные войска.

По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, от военного ведомства к работам были привлечены пять бригад из Западного, Южного и Центрального военных округов — в общей сложности свыше 1700 военнослужащих и более 700 единиц спецтехники. Общая протяженность построенных путей составила 277 километров.

В августе РЖД сообщила об окончании строительных работ. Железная дорога в обход Украины была построена на год раньше запланированного срока. Министр обороны России Сергей Шойгу наградил командование 39-й отдельной железнодорожной бригады, участвовавшей в строительстве, орденом Жукова.