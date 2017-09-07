Набиуллина рассказала, с чем связаны проблемы банка "Открытие"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Проблемы банка "Открытие" связаны не с общими проблемами банковского сектора РФ, а с бизнес-стратегией, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Банк "Открытие" — это как раз частный случай", — сказала Набиуллина в интервью телеканалу "Блумберг ТВ". При этом она добавила, что в целом ситуацию в российской банковской сфере ЦБ оценивает как стабильную.

"Банк "Открытие" достаточно агрессивно рос, покупал разного рода активы и где-то переоценил свои возможности справиться с проблемными активами, где-то неправильно оценил качество этих активов", — отметила глава ЦБ.

Также она указала, что предварительный размер "дыры" в балансе банка составляет 250-400 миллиардов рублей, но эта оценка может быть скорректирована. "Наша задача — капитализировать этот банк, выработать понятную, прозрачную бизнес-модель, сделать его привлекательным для инвесторов и выводить его на рынок", — пояснила Набиуллина.

При этом она напомнила, что владение банком для регулятора — временная ситуация, банк будет продан после оздоровления.

ЦБ в конце августа объявил о мерах спасения банка "ФК Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма: Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "Открытия".