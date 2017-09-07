Экономика России зависит от урожая так же, как и от цен на нефть

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российская экономика зависит от урожая почти так же, как от цен на нефть, считает заместитель председателя, главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.

"Я думаю, что по этому году, хотя раньше мы ожидали стагнацию, ожидалось даже падение урожая, все-таки, будет рост, видимо, более 2%. В этом смысле ВВП страны очень сильно зависит от урожая, не менее сильно, чем от цен на нефть — точнее, послабее, но тоже очень сильно", — сказал Клепач, выступая на конференции "Причерноморское зерно и масличные 2017/18".

"Село во многом помогло и вытянуло ВВП уже в прошлом году, уменьшило масштабы спада. Оно добавит существенный плюс к этому году. Возникает вопрос — а дальше?", — добавил он.

По словам главного экономиста ВЭБа, в будущем рост сельского хозяйства может замедлиться. Это связано, в частности, со снижением внутренних цен на продукцию сельского хозяйства — зерно, мясо, молоко, овощи.

"При таком ограничении доходов значимого роста их в перспективе мы не получим, как и существенного роста объемов потребления. Экспорт, то же мясо, не сильно спасет… Мы, скорее, столкнемся с тем, что село из такого драйвера и существенного позитивного вклада в ВВП в 2019-2020 году начнет тормозить", — отметил Клепач.