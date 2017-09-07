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Экономика

Суд в Челябинске подтвердил недопуск иностранца к делу "Системы"

17:1307.09.2017
(обновлено: 17:18 07.09.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд компании Роснефть. Архивное фотоСтенд компании Роснефть. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) оставил в силе определение нижестоящего суда, который отказал миноритарному акционеру "Башнефти" из Германии Александеру Марселю Верле во вступлении в дело по иску "Роснефти" о взыскании с АФК "Система" 170,6 миллиарда рублей убытков в пользу "Башнефти".

Вывеска компании АФК Система. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Челябинский суд отказался снять арест с активов АФК "Система"

Как следует из информации на сайте суда, апелляционная инстанция в четверг отклонила жалобу Верле на вынесенное в июле определение арбитражного суда Башкирии.

Гражданин Германии хотел вступить в дело в качестве третьего лица без самостоятельных требований на стороне ответчиков. Свою заинтересованность он мотивировал тем, что является собственником 1000 акций "Башнефти". Представители "Башнефти" и "Роснефти" в суде первой инстанции выступили против привлечения Верле, поскольку он приобрел акции "Башнефти" уже после подачи иска. Представители ответчиков в свою очередь заявили, что дата покупки акций не влияет на права акционеров, а заявления о злоупотреблении правом беспочвенны.

Вывеска компании АФК Система. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АФК "Система" готова защищать свои позиции вплоть до Верховного суда
Арбитраж Башкирии согласился с истцами, что действия Верле по направлению ходатайства на текущей стадии процесса являются злоупотреблением правом, поскольку направлены на затягивание рассмотрения дела, так как в случае вступления в дело нового лица рассмотрение производится с самого начала. Кроме того, суд первой инстанции указал, что участие акционера одного из истцов в деле на стороне ответчиков "является прямым нарушением обязанности участника корпорации не совершать действий, направленных на причинение вреда корпорации".

Арбитражный суд Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Республики Башкирия о взыскании с АФК "Система" и "Системы-Инвест" убытков, причиненных ответчиками башкирской нефтяной компании в 2014 году при ее реорганизации. Суд первой инстанции взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей, а не 170,6 миллиарда рублей, как требовали истцы.

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября прокомментировал судебное разбирательство между АФК "Система" и "Роснефтью", отметив, что рассчитывает на мировое соглашение участников спора. По мнению президента, это пошло бы на пользу и обеим компаниям, и экономике в целом.

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