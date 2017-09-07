Глава РАТОП рассказал о значении визита губернатора Калифорнии на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Визит губернатора Калифорнии Джерри Брауна на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке является важным шагом и возможностью для России и ее дальневосточных регионов, заявил РИА Новости глава Совета по отношениям "США-Россия" и Российско-Американского тихоокеанского партнерства (РАТОП) Дерек Норберг.
Браун на ВЭФ принял участие в панельной сессии под названием "Четырехугольник России-Китая-Японии-США: Есть ли возможности для сотрудничества?".
"Я считаю очень важным, что губернатор решил приехать. Я не знаю, стал ли приезд губернатора Брауна сюда полной сменой парадигмы, но это важный шаг… Это огромная возможность", — заявил Норберг на полях форума.
Глава совета по отношениям "РФ – США " выразил надежду, что визит побудит других американских чиновников и бизнесменов посетить Дальний Восток и заключить сотрудничество с российскими компаниями.
"Он приехал. Вопрос в том, как российские дальневосточные регионы собираются ответить на это. Очень важен ответ российского региона, который мы увидим не сегодня, но, возможно, через месяц или полгода, ответ, способствующий поддержанию отношений с губернатором Брауном в Калифорнии и другими", — заявил Норберг.
Он добавил, что Россия в ответ должна поддерживать отношения с регионами США, если хочет расширить сотрудничество.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.
Восточный экономический форум учрежден указом Владимира Путина от 19 мая 2015 года. На фото: Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко во время бизнес-диалога "Россия - Китай" в рамках ВЭФ.
Форум проводится ежегодно во Владивостоке. На фото: Председатель совета директоров ООО "Группа компаний "Русагро" Вадим Мошкович и президент "Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" ("Сколково") Виктор Вексельберг (справа) во время бизнес-диалога “Россия - Китай” в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Форум призван дать экспертную оценку экономического потенциала российского Дальнего Востока.
В список задач ВЭФ также входит укрепление связей мирового инвестиционного сообщества, предпринимателей и властей. На фото: Стенд Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" на площадке ВЭФ во Владивостоке.
Организационный комитет ВЭФ возглавляет заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. На фото: министр транспорта РФ Максим Соколов во время интервью у стенда Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" на площадке ВЭФ.
В этом году на форум во Владивостоке прибыли более четырех тысяч гостей. На фото: первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов (справа) и министр иностранных дел Японии Таро Коно во время встречи в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
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