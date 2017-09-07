ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что недоволен совместной работой по развитию экономики между Японией и Дальним Востоком, она идёт очень медленно.
"На тему того, как оценивают нашу работу по развитию Дальнего Востока совместную… Мне не нравится, мы очень медленно работаем", — сказал Трутнев.
По его словам, экономика между регионами не растёт. "Но у нас неплохие показатели. Прирост инвестиций — хорошая история", — отметил он.
"Но товарооборот между Дальним Востоком и Японией снизился на 11% по 6 месяцам года… Надо отвлечься от общих формулировок и просто заняться делом", — сказал Трутнев журналистам.
В частности, он отметил, что ДФО готов к приходу иностранных инвесторов.