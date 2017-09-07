Трутнев заявил, что недоволен работой с Японией на Дальнем Востоке

Заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке

Заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что недоволен совместной работой по развитию экономики между Японией и Дальним Востоком, она идёт очень медленно.

"На тему того, как оценивают нашу работу по развитию Дальнего Востока совместную… Мне не нравится, мы очень медленно работаем", — сказал Трутнев.

По его словам, экономика между регионами не растёт. "Но у нас неплохие показатели. Прирост инвестиций — хорошая история", — отметил он.

"Но товарооборот между Дальним Востоком и Японией снизился на 11% по 6 месяцам года… Надо отвлечься от общих формулировок и просто заняться делом", — сказал Трутнев журналистам.

В частности, он отметил, что ДФО готов к приходу иностранных инвесторов.