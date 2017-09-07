Авиакомпании, задерживающие чартеры, могут лишить части маршрутов

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Российские авиакомпании, задерживающие чартерные рейсы, могут быть лишены части своих маршрутов, сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ.

"Что касается ответственности авиакомпаний в рамках действующего законодательства, то у нас в Росавиации, у авиационных властей Российской Федерации, достаточно серьезный набор мер, рычагов воздействия", — напомнил министр.

"Во-первых, это предоставление самих частот по праву, по осуществлению международных перелетов, это суверенное право Российской Федерации. Те компании, которые не соблюдают свои обязательства перед пассажирами за осуществление международной перевозки, могут быть лишены права осуществления этой самой перевозки", — сообщил он.

Это право, продолжил Соколов, может быть передано тем компаниям, которые являются добросовестными по отношению к своим пассажирам.

"По итогам сезона мы сделаем вместе с авиационным бизнес-сообществом и с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта соответствующие выводы, предложим меры по усилению ответственности чартерных, да и не только чартерных, авиакомпаний за соблюдением своего расписания", — подытожил министр.

Ранее Росавиация в связи с участившимися случаями задержек чартеров начала в ежедневном режиме публиковать список таких рейсов. Авиакомпании как правило объясняют длительные задержки поздним прибытием воздушных судов или нехваткой провозных мощностей.