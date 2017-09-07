МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура не была готова к увеличению поставок зерна на экспорт в текущем сезоне (начался 1 июля 2017 года), хотя у российских портов еще есть потенциал для увеличения перевалки, заявил глава департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Анатолий Куценко.
Он напомнил, что Минсельхоз сейчас изучает идею стимулирования экспорта зерна путем субсидирования железнодорожных перевозок из регионов в порты. В частности, по его словам, субсидироваться может перевозка зерна в Калининград.
"К сожалению, нам РЖД дали информацию, что простой у некоторых заказчиков вагонов достигает 100 дней. Мы даже с этой проблемой сейчас будем разбираться в рамках того оперативного штаба, который создан в Минсельхозе России", — добавил Куценко.