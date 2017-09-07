МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура не была готова к увеличению поставок зерна на экспорт в текущем сезоне (начался 1 июля 2017 года), хотя у российских портов еще есть потенциал для увеличения перевалки, заявил глава департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Анатолий Куценко.

"Мы видим в этом году, откровенно сказать, что РЖД были не готовы к таким заявкам, к такому спросу поставок зерна на экспорт. Портовые мощности еще справляются, а узким звеном в этом году случилось именно нехватка и неготовность в какой-то степени железнодорожной инфраструктуры, включая и наличие вагонов, оборачиваемость", — сказал Куценко, выступая на конференции "Причерноморское зерно и масличные 2017/18".

Он напомнил, что Минсельхоз сейчас изучает идею стимулирования экспорта зерна путем субсидирования железнодорожных перевозок из регионов в порты. В частности, по его словам, субсидироваться может перевозка зерна в Калининград.

"Портовые возможности перевалки еще не исчерпаны. Даже август месяц, мы посмотрели глубоководные порты Новороссийска, и эти порты еще могут увеличить перевалку на 200 тысяч тонн смело. Но проблема — с транспортной доставкой, с оборачиваемостью", — подчеркнул глава департамента.

"К сожалению, нам РЖД дали информацию, что простой у некоторых заказчиков вагонов достигает 100 дней. Мы даже с этой проблемой сейчас будем разбираться в рамках того оперативного штаба, который создан в Минсельхозе России", — добавил Куценко.