ВЭБ будет участвовать в разработке программ в блокчейн-индустрии

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ), Агентство стратегических инициатив (АСИ), союз "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) и ООО "Кибер Восток" (проект Кибер Россия) в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве, которое предполагает разработку образовательных программ в блокчейн-индустрии, сообщила госкорпорация.

"В рамках соглашения стороны намерены развивать долгосрочное сотрудничество и вести совместную экспертно-аналитическую деятельность, проводить конкурсы перспективных проектов, хакатоны, а также разрабатывать образовательные программы для подготовки специалистов блокчейн-индустрии на базе Центра блокчейн компетенций Внешэкономбанка", — говорится в сообщении.

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"Поддержка инновационных проектов и развитие высокотехнологичной сферы – приоритетные направления работы ВЭБа. Мы объединяем усилия всех заинтересованных сторон и создаем первый в России Центр блокчейн компетенций, формируя экосистему инноваций в России. Свои навыки и наработки сюда привнесут российские разработчики блокчейна и мировые лидеры в инновационных прорывных отраслях. Мы рады возможности объединить усилия с нашими партнерами в рамках подписанного сегодня соглашения. Это позволит нам вовлечь в работу талантливую молодежь со всей России, которая на базе Центра блокчейн компетенций сможет пройти как образовательные курсы, так и стажировку", — приводятся в сообщении слова председателя ВЭБа Сергея Горькова.

Сообщается, что первым совместным проектом ВЭБа, АСИ, WorldSkills Russia и Кибер России станет международный чемпионат профессий будущего "Ready for future", о котором было объявлено в сентябре. Участниками чемпионата являются школьники старших классов, учащиеся колледжей и студенты университетов. В рамках чемпионата профессий будущего эксперты WorldSkills Russia проведут апробацию и доработают профили компетенций специалистов цифровой экономики, в том числе блокчейн отрасли.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.