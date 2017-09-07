ВЭБ будет участвовать в разработке программ в блокчейн-индустрии

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ), Агентство стратегических инициатив (АСИ), союз "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) и ООО "Кибер Восток" (проект Кибер Россия) в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве, которое предполагает разработку образовательных программ в блокчейн-индустрии, сообщила госкорпорация.
"В рамках соглашения стороны намерены развивать долгосрочное сотрудничество и вести совместную экспертно-аналитическую деятельность, проводить конкурсы перспективных проектов, хакатоны, а также разрабатывать образовательные программы для подготовки специалистов блокчейн-индустрии на базе Центра блокчейн компетенций Внешэкономбанка", — говорится в сообщении.
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Сообщается, что первым совместным проектом ВЭБа, АСИ, WorldSkills Russia и Кибер России станет международный чемпионат профессий будущего "Ready for future", о котором было объявлено в сентябре. Участниками чемпионата являются школьники старших классов, учащиеся колледжей и студенты университетов. В рамках чемпионата профессий будущего эксперты WorldSkills Russia проведут апробацию и доработают профили компетенций специалистов цифровой экономики, в том числе блокчейн отрасли.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.