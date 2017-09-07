Малый бизнес часто становится фабрикой по отмыванию денег, считает Греф

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Малый бизнес зачастую становится фабрикой по отмыванию незаконных доходов; предпринимателям нужно очень внимательно следить за своими операциями, чтобы не попасть в "черные списки" банков, заявил глава Сбербанка Герман Греф на дискуссии в рамках Восточного экономического форума "Легкий старт! Развитие малого предпринимательства".

Один из участников дискуссии, назвавшийся предпринимателем Алексеем, заявил, что сам попал в черный список Сбербанка, где, по его словам, "большими красными буквами будет написано, что я мошенник и обналичник". "Счет в банке я открыть не могу", — посетовал предприниматель.

"Я думаю, это последствия внедрения искусственного интеллекта в Сбербанке", — предположил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"К сожалению, это последствия внедрения огромного количества чиновников в такой новой Сбербанка сфере complain. Это, к сожалению, не только российская проблема. Мы работаем во многих странах, в других странах еще страшнее, проблема присутствует. Мы не вольны выбирать, мы обязаны это делать", — прокомментировал Греф.

"Мы сегодня сталкиваемся с большим количеством подобного рода жалоб… Конечно, малый бизнес — во многом это фабрика по отмывке доходов, полученных незаконным путем… Эта база является общей для всех банков, сейчас создается международный обмен информацией подобного рода. Даже если Вы уедете из России с подобной "красной штукой" в базе данных Сбербанка, вы нигде не откроете свой бизнес. Это сегодня можно воспринять как очень серьезную угрозу для вашего будущего", — предупредил глава Сбербанка.

"Ситуация лежит в данном случае на обеих сторонах. С Вами мы обязательно разберемся", — добавил он.

"Вас перенесут в другой список. Герман Оскарович, на каждом форуме Вам нужно открывать специальный павильон", — пошутил Орешкин.

"90 с лишним процентов случаев, когда мы рассматриваем эти жалобы, мы вынуждены отказывать, потому что мы находим все признаки невыполнения норм 115 федерального закона (о борьбе с отмыванием преступных доходов — ред.) и еще целого ряда норм, которые установлены различными актами, в том числе актами Центрального банка", — сказал Греф.

"Очень внимательно следите за содержанием своих операций. Нам нужно включать это в программы финансовой грамотности", — посоветовал он.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.