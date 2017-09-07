Сбербанк готовит законодательные инициативы по регулированию блокчейн

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сбербанк совместно с экспертами готовит законодательные инициативы по регулированию блокчейн, сообщил старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях популярной в мире криптовалюты биткоин. Сообщается, что технология блокчейн нашла наиболее яркое применение в сфере криптоэкономики. В мире появились тысячи стартапов, ставящих цель кардинально изменить существующую экономическую систему и перейти от централизованной модели к децентрализованной.

Однако достигнутые результаты пока не повлияли на внедрение блокчейн в других сферах. По словам Буланцева, существуют ограничения на уровне законодательной базы. Участники системы должны быть уверены в легитимности договоренностей, достигнутых с помощью блокчейн-технологии. © РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Вопрос доверия: почему все говорят о блокчейне и зачем он нужен

"Банк совместно с группой экспертов уже начал подготовку соответствующих законодательных инициатив. Если мы хотим интегрировать новую технологию в работу с государственными корпорациями, то должны заранее предусмотреть возможные последствия в случае отказа сторон исполнять обязательства, подтвержденные с помощью блокчейн", — приводит пресс-служба банка слова Буланцева в своем сообщении.

Буланцев отметил, что Сбербанк активно развивает компетенции по технологиям искусственного интеллекта, Big Data, робототехники, "облачным" сервисам. В банке рассматривается более 20 проектных инициатив в области блокчейн. Часть пилотируется внутри банка, часть изучается вместе с рядом крупнейших клиентов. Разрабатываемые технологические решения позволят решать задачи по самым разным направлениям, начиная от создания финансовых продуктов, оптимизации документооборота, заканчивая безопасностью и трудовыми отношениями.