Титов призвал допустить к продаже и покупке криптовалюты всех желающих

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Все желающие, а не только квалифицированные инвесторы, должны иметь возможность покупать, продавать, обменивать и хранить криптовалюту в России, сообщил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Мы считаем, что все имеют право (использовать криптовалюту в России — ред.), здесь не должно быть ограничений. Вопрос только в том, что (должна быть) покупка, продажа, хранение, возможность обмена на рубль или на другие валюты, но не расплата на внутреннем рынке. Потому что сегодня мы, например, имеем право расплачиваться в рублях, но не имеем права расплачиваться в долларах", — сказал Титов.

По его словам, также надо поступать с криптовалютой. "Мы имеем право обменивать, иметь, хранить, платить за рубежом, но внутри России расплачиваться по операциям — должно быть пока ограничение", — сказал Титов.

В настоящее время все больше стран открывают свои рынки для криптовалют. В России их регулирование пока не введено. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в августе заявил, что крипторубль должен существовать, и правительство будет осторожно работать в этом направлении, наблюдая за зарубежным опытом. Замглавы Минэкономразвития РФ Олег Фомичев ранее в четверг заявил, что министерство проработает идею крипторубля.