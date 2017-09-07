Минтранс не будет настаивать на прекращении участия других государств в МАК

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Минтранс России не настаивает на прекращении участия других государств в МАК после создания нового ведомства по расследованию авиапроисшествий в ЕЭАС, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Максим Соколов.

В данный момент расследованием авиапроисшествий на территории 11 стран бывшего СССР занимается Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Однако Минтранс РФ подготовил проект межправсоглашения по созданию новой структуры ЕАЭС по расследованию авиапроисшествий. Ранее в четверг Соколов сообщил РИА Новости, что Минтранс РФ направил проект межправсоглашения коллегам в странах союза, и ведомство может заработать в 2018 году.

"Мы не настаиваем и ни в коей мере не говорим о том, что авиационные власти иных государств должны прекратить свое членство в МАКе. Но с другой стороны, со стороны РФ мы последовательно реализуем эту инициативу для того, чтобы наиболее эффективно взаимодействовать и внутри союза, и на внешних рынках, в том числе, и в вопросе расследования авиапроисшествий", — сказал Соколов в интервью в рамках ВЭФ.

При этом ранее он сказал, что Минтранс РФ, предлагая ЕАЭС новую структуру по расследованию авиапроисшествий, предполагал прекращение членства России в МАК.