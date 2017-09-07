Греф рассказал о прогнозах по средней ипотечной ставке

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Средняя ставка по ипотеке Сбербанка и на российском рынке в целом к концу текущего года будет ниже 10%, считает глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

Накануне ЦБ сообщил, что средняя рублевая ипотечная ставка в РФ в июле снизилась до рекордного минимума в 10,94% годовых. Опрошенные РИА Новости эксперты выказали мнение, что она продолжит опускаться вслед за ключевой ставкой Банка России и к концу года может достичь примерно 10% или даже упасть еще ниже.

"Заявки растут. По августу я пока не имею результатов, но у нас в среднем по сравнению с прошлым годом примерно 30% рост, это очень хороший показатель", — сказал Греф журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Ожидаю ли я снижение ставки в конце года ниже 10%? Не ожидаю, потому что сейчас уже для целого ряда клиентов (Сбербанка — ред.) ставки ниже — 9,5%", — отметил он.

"Я думаю, что в среднем по выдачам на конец года можно будет увидеть ниже 10%", — заключил Греф.

По его словам, такие ожидания основываются на замедлении инфляции. "Инфляция снижается даже более быстрыми темпами, чем предполагалось. Поэтому, я думаю, будет снижаться ставка Центрального банка (ключевая — ред.), стоимость фондирования, соответственно и ипотечные ставки", — пояснил глава Сбербанка.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.