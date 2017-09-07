Япония изучит проект авто и ж/д перехода с Хоккайдо на Сахалин

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Япония изучит перспективность российского предложения о строительстве автомобильно-железнодорожного перехода с Хоккайдо на Сахалин, заявил в четверг РИА Новости японский министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

О том, что Россия предлагает Японии рассмотреть возможность строительства автомобильно-железнодорожного перехода от Хоккайдо до южной части Сахалина, заявил накануне в ходе сессии ВЭФ первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. По его словам, этот проект возможен при современных технологиях, при этом не так дорого обойдется

"По поводу экономической целесообразности с точки зрения бизнеса уточняются различные проекты. Поэтому надо подождать, каковы будут результаты этой оценки по бизнесу. Упомянутый проект очень большой, поэтому прежде всего нужно уточнить позицию лидеров двух наших стран", — сказал Сэко, отвечая на вопрос о том, готова ли Япония участвовать в проекте.

По его словам, "кроме того, необходимо получить понимание и поддержку со стороны граждан двух стран". Министр отметил, что для того, чтобы создать базу для подобных крупных проектов, Япония продвигает проекты, которые приносили бы пользу гражданам двух стран в рамках конкретизации плана сотрудничества премьер-министра Синдзо Абэ из восьми пунктов.