На границе с Украиной образовалась очередь из грузовиков

БРЯНСК, 6 сен – РИА Новости. Очередь из грузовиков образовалась на российско-украинской границе в пункте Новые Юрковичи в Брянской области после снятия запрета на ввоз турецких овощей в Россию, следует из сообщения Брянской таможни.
"Для уменьшения времени ожидания в очереди в МАПП Новые Юрковичи рекомендуем осуществлять въезд на территорию Российской Федерации через МАПП Погар Брянской таможни или МАПП Крупец Курской таможни", — говорится в сообщении ведомства.
Для сокращения очередей таможенная служба попросила управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям увеличить численность дежурных смен в пункте пропуска Новые Юрковичи и увеличило количество своих дежурных сотрудников, отмечается в сообщении.
Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв. В начале июня 2017 года правительство отменило эмбарго на поставки турецких продуктов, кроме томатов. Ограничения Россельхознадзора все еще действуют.