В Калининграде открыли первый в регионе МФЦ для бизнеса

КАЛИНИНГРАД, 6 сен — РИА Новости. Первый многофункциональный центр для бизнеса, который позволит предпринимателям оформить более 100 государственных и муниципальных услуг и воспользоваться сервисами региональных институтов поддержки бизнеса в режиме "одного окна", открылся в среду в Калининграде, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Калининградская область считается одним из лидеров в России по доле субъектов малого и среднего бизнеса в региональной экономике и активности предпринимателей. Поэтому мы одними из первых в стране заявились на участие в пилотном проекте создания МФЦ для бизнеса, понимая, что формат "одного окна" позволяет качественно улучшить условия хозяйственной деятельности", — сказал врио заместителя председателя областного правительства Александр Шендерюк-Жидков.

Он отметил, что в МФЦ предприниматель в одном месте может подать документы, проконтролировать их прохождение и в установленный срок получить готовые бумаги, что повышает доступность услуг и снимает административные барьеры. На реализацию пилотного проекта Минэкономразвития РФ "Создание МФЦ для бизнеса" правительство области получило 8 миллионов рублей федеральных средств и выделило более 5 миллионов из регионального бюджета.

Новый МФЦ занимает площадь в 500 квадратных метров. На прием документов работают 10 окон, доступны несколько залов для проведения переговоров и конференций. На одной площадке с МФЦ предоставляются услуги фонда микрофинансирования, фонда поддержки предпринимательства, гарантийного фонда, информационно-расчетного центра. В начале октября к работе приступит фонд развития промышленности области.

В новое учреждение калининградские предприниматели могут обращаться также за оформлением услуг ресурсоснабжающих организаций — энергосетевой компании и водоканала, скоро будет возможно оформить здесь услуги теплосети и газификации. Еще один блок услуг – лицензирование. Пока в МФЦ доступно оформление четырех из них, но список будет расширяться. Кроме того, в МФЦ для бизнеса можно оформить субсидии на поддержку рынка труда и на грузовые железнодорожные перевозки.

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