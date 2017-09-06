Путин заявил, что нужна обратная связь от иностранного бизнеса в России

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. РФ нужна обратная связь от тех, кто работает и хочет работать в России, важно слышать мнение зарубежного бизнеса о проблемах, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями зарубежных деловых кругов в формате рабочего обеда.

"Такие встречи для меня, для моих коллег из администрации, правительства всегда представляют известную ценность, потому что они дают возможность не только создать необходимую доверительную атмосферу, которая в высшей степени нужна, имея в виду, что бизнес в значительной степени связан с доверием между всеми участниками этого процесса", — отметил Путин.

"Но это также важно для того, чтобы услышать ваше мнение, ваши оценки, каково условие ведения бизнеса в России и на Дальнем Востоке РФ, есть ли проблемы, которые, вы считаете, требуют особого внимания со стороны администрации краев, городов или правительства РФ в целом, что можно сделать для того, чтобы улучшить деловой климат в стране, какие административные процедуры пока еще мешают и подлежат устранению. В общем, нам нужна обратная связь с теми, кто работает и хочет работать в России", — подчеркнул президент.