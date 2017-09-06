Роспотребнадзор предложил отказаться от термина "безалкогольное пиво"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Проблема скрытой рекламы пива заключается не только в некорректной подаче информации, но и в применении самого термина "пиво" к продукту, который таковым не является, рассказала РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня наша задача — в принципе поменять ситуацию и отрегулировать определение технического регламента, если это безалкогольный напиток, то почему он называется пиво? Пиво — это результат брожения, брожение безалкогольного быть не должно. Это то, что хотелось бы отрегулировать в техническом регламенте", — сказала Попова РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

По ее словам, терминология является основной проблемой скрытой рекламы пива.

"Нужно разобраться, мы ставим эту задачу перед сообществом, и то, что этот вопрос сегодня обсуждается так громко, это хорошо, это свидетельство зрелости общества", — подчеркнула она.