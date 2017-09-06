Siemens интересна идея Минэнерго раскрывать коды управления турбинами

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Siemens AG считает интересным предложение Минэнерго РФ обязать зарубежных и российских производителей энергооборудования раскрывать программный код управления турбинами, заявил РИА Новости президент Siemens по России и Центральной Азии Дитрих Мёллер в кулуарах ВЭФ-2017.

В России работает много турбин зарубежного производства, в том числе GE, Siemens, Alstom. Первичные данные мониторинга по их работе передаются на серверы производителей оборудования за рубеж. Ранее Минэнерго РФ заявляло, что видит в этом существенные риски и хотело бы их хеджировать. В частности, министерство хотело обязать производителей создавать дата-центры (центр хранения и обработки данных) в России и запретить передавать необработанные первичные данные с российских электростанций за рубеж.

В конце июля замминистра энергетики РФ Андрей Черезов в интервью РИА Новости завил, что ведомство предлагает обязать зарубежных и российских производителей раскрывать программный код управления турбинами.

"Пока рано это комментировать. Мы постоянно находимся в диалоге с нашими клиентами. Это очень интересный вопрос, который надо анализировать", — сказал Мёллер РИА Новости.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.