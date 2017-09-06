Мун Чжэ Ин: Москва, Сеул и Пхеньян будут продвигать дальневосточные проекты

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Южная Корея, КНДР и Россия будут продвигать совместные проекты на Дальнем Востоке, сообщил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин.
По его словам, раньше эти проекты не продвигались по ряду причин, в том числе из-за северокорейской проблемы.
"Однако мы решили сначала продвигать те проекты, которые возможно реализовать в скорейшее время, прежде всего — проекты на Дальнем Востоке. Освоение Дальнего Востока будет способствовать не только процветанию двух стран, но и изменению Северной Кореи, что станет базой для реализации трехсторонних отношений", — сказал Мун Чжэ Ин.