Мун Чжэ Ин: Москва, Сеул и Пхеньян будут продвигать дальневосточные проекты

Президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин и Владимир Путин во время встречи на ВЭФ на территории ДВФУ на острове Русский. 6 сентября 2017

Президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин и Владимир Путин во время встречи на ВЭФ на территории ДВФУ на острове Русский. 6 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Южная Корея, КНДР и Россия будут продвигать совместные проекты на Дальнем Востоке, сообщил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин.

"Мы с господином президентом договорились укрепить базу для реализации трехсторонних проектов с участием двух Корей и России, соединяющих Корейский полуостров и Дальний Восток", — сказал он по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, раньше эти проекты не продвигались по ряду причин, в том числе из-за северокорейской проблемы.

"Однако мы решили сначала продвигать те проекты, которые возможно реализовать в скорейшее время, прежде всего — проекты на Дальнем Востоке. Освоение Дальнего Востока будет способствовать не только процветанию двух стран, но и изменению Северной Кореи, что станет базой для реализации трехсторонних отношений", — сказал Мун Чжэ Ин.